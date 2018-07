Wiesbaden (AFP) Deutsche und tschechische Sicherheitsbehörden haben einen Drogenhändlerring zerschlagen und dabei 2,9 Tonnen einer Chemikalie zur Herstellung des Rauschgifts Methamphetamin (Crystal) sichergestellt. Außerdem nahmen sie bei zwei Razzien 15 Menschen fest und zogen 600.000 Euro an mutmaßlichem Drogengeld sowie Waffen und gefälschte Ausweisedokumente aus dem Verkehr, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Ermittlungen hatten Monate gedauert.

