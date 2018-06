Berlin (AFP) Mit einem neuen Sparprogramm will die angeschlagene Fluggesellschaft Airberlin aus der Krise kommen, doch die Kosten dafür drücken das Ergebnis: Finanzchef Ulf Hüttmeyer erwartet allein für dieses Jahr Kosten in Höhe eines "hohen zweistelligen Millionenbetrags" durch das neue Restrukturierungsprogramm, wie er am Donnerstag sagte. Unternehmensangaben zufolge verursachte das Programm im dritten Quartal bereits Kosten von 15 Millionen Euro.

