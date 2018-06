Moskau (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) reist nach russischen Angaben am kommenden Dienstag nach Moskau, um über den Ukraine-Konflikt zu sprechen. Steinmeier werde am 18. November zu Verhandlungen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow erwartet, sagte ein Sprecher des russischen Außenministeriums am Donnerstag. Der "Meinungsaustausch" zur Situation in der Ukraine solle fortgesetzt werden.

