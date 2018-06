Berlin (AFP) In Deutschlands Städten sind die Mietpreise im vergangen Jahr im Schnitt weniger stark gestiegen als in den Jahren zuvor. Um 2,1 Prozent verteuerten sich bundesweit die Mieten für eine Wohnung mittleren Wohnwertes im Vergleich zu 2012, wie aus dem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Preisspiegel des Immobilienverbands Deutschland (IVD) hervorgeht. Für eine Wohnung dieser Kategorie zahlten die Mieter 2013 demnach im Bundesdurchschnitt 5,78 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Je nach Stadtgröße und Wohnungsart variierten die Mietpreise jedoch deutlich.

