Paris (AFP) Der umstrittene Fahrdienstanbieter Uber weitet sein Angebot in Frankreich aus. Ab Freitag will das US-Unternehmen in Paris einen neuen Dienst anbieten, den es bereits mit Erfolg an seinem Stammsitz San Francisco eingeführt hat - per Uber Pool können Passagiere eine Fahrt ganz oder streckenweise gemeinsam zurücklegen und so Geld sparen. Wer in Paris über die Smartphone-App Uber Pop ein Auto mit Fahrer sucht, kann künftig angeben, ob er dieses mit einem anderen Nutzer teilen will.

