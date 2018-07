Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg ist weiterhin gut in Schwung. Nachdem die Mannschaft von Trainer Christian Streich in der Liga zuletzt ihre ersten beiden Saisonsiege gefeiert hatte, gab es am Donnerstag in einem Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Aarau einen 3:1 (1:0)-Erfolg. Dani Schahin, Sebastian Freis und Christos Almpanis erzielten die Treffer der Freiburger.