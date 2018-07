Nürnberg (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat für 2015 eine Kurskorrektur bei Fußball-Weltmeister Deutschland angekündigt. "Wir haben nach der WM festgestellt, dass wir mit unserer Spielweise in Brasilien sehr erfolgreich waren. Damit sind wir Weltmeister geworden. Man muss nach einem so großen Erfolg aber auch Veränderungen vornehmen, wenn man auch weiterhin erfolgreich bleiben will", sagte der 54-Jährige einen Tag vor dem EM-Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl gegen Gibraltar am Freitag in Nürnberg (2045 Uhr/RTL).

Löw sagte, dass er bereits direkt nach der WM noch für dieses Jahr einige Veränderung in Erwägung gezogen hatte, dies wegen der zumeist angespannten Personallage bei den bisherigen vier Länderspielen und auch dem bevorstehenden Doppelpack gegen Gibraltar und Spanien (Dienstag/20.45 Uhr/ARD) aber noch nicht umsetzen konnte. "Der rote Faden bleibt. Aber wir müssen uns in einigen Dingen auch verändern, damit wir uns weiterentwickeln. Der Fußball entwickelt sich ja auch permanent weiter. Wir haben uns in den letzten Tagen und Wochen ernsthafte Gedanken gemacht", sagte der Bundestrainer, der allerdings noch keine Einzelheiten verraten wollte.

Eine Idee sei aber, in Zukunft vielleicht wieder mit zwei Stürmern anstatt nur einem Angreifer zu spielen. Inwieweit sein neuer Kurs auch personelle Wechsel nach sich zieht, ließ Löw offen: "Die Spieler bestimmen selbst mit ihrer Leistung, ob sie bei der Nationalmannschaft dabei sind."