London (AFP) Ein halbes Jahr vor der Parlamentswahl hat sich der britische Oppositionschef Ed Miliband in einer Debatte um seine Führungsqualitäten zur Wehr gesetzt. Er habe die "Ausdauer", die schlechten Schlagzeilen über sich selbst zu ignorieren, sagte der 44-Jährige am Donnerstag vor Anhängern in London. Miliband reagierte damit auf Berichte über ein Komplott zu seinem Sturz von der Spitze der Labour-Partei. Zudem machen ihm Umfragen zu schaffen, nach denen nur jeder fünfte Befragte ihm zutraut, den konservativen Premierminister David Cameron abzulösen.

