London (AFP) Zum "Tag der Rekorde" haben sich erstmals der größte und der kleinste Mann der Welt getroffen. Der 2,51 Meter große Türke Sultan Kösen trank am Donnerstag in einem Garten nahe des Londoner Parlaments Tee mit dem nur 54,6 Zentimeter großen Nepalesen Chandra Bahadur Dangi. Dieser zeigte sich entzückt über die Zusammenkunft, die am zehnten "Tag der Rekorde" des Guinness-Buchs stattfand. "Ich war neugierig, mein exaktes Gegenteil kennenzulernen", sagte der in ein traditionelles nepalesisches Gewand gekleidete 75-Jährige.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.