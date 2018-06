Bagdad (AFP) Nach tagelangem Rätselraten über das Schicksal des Dschihadistenführers Abu Bakr al-Bagdadi hat dessen Organisation am Donnerstag eine Tonaufnahme veröffentlicht, in welcher der IS-Chef zu hören sein soll. In der 17 Minuten dauernden Aufnahme nimmt der Sprecher keinen direkten Bezug auf den Luftangriff der US-geführten Allianz, nach dem die Gerüchte über al-Bagdadis möglichen Tod aufgekommen worden waren. Er erwähnt aber Ereignisse, die sich seitdem ereignet haben.

