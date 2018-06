Erbil (AFP) Die autonome Kurdenregion im Nordirak hat nach langem Streit eine Vereinbarung mit der irakischen Regierung über den Verkauf von Erdöl und die Entlohnung von Staatsbediensteten erzielt. Wie die Regionalregierung am Donnerstag mitteilte, stimmte Bagdad einer Vorauszahlung von 500 Millionen Dollar (umgerechnet 400 Millionen Euro) an die Autonomieregion zu - im Tausch gegen die tägliche Lieferung von 150.000 Barrel kurdischem Öl. Die Abmachung wurde bei einem Treffen in Erbil, der Hauptstadt der Kurdenregion besiegelt.

