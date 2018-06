Rom (AFP) Nach heftigen Unwettern in Norditalien ist die Zahl der Todesopfer auf fünf gestiegen. Feuerwehrleute fanden am Donnerstag in Moscazzano südöstlich von Mailand die Leiche eines 36-jährigen Gemeindeangestellten. Er hatte versucht, ein Restaurant vor Überschwemmung zu schützen. Im Hafen von Ispra am Lago Maggiore ertrank ein etwa 70-jähriger Mann, der beim Festmachen seines Bootes ins Wasser gefallen war.

