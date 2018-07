New York (dpa) - Die knapp zwei Monate alte Waffenruhe in der Ostukraine droht nach Einschätzung internationaler Organisationen ganz zusammenzubrechen. Sowohl die Vereinten Nationen als auch die OSZE äußerten sich zutiefst besorgt. Gleichzeitig werden Vorwürfe an die Adresse Moskaus laut, es beliefere die Separatisten in der Ostukraine mit schweren Waffen und schicke Soldaten. Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Jen Psaki, sprach von Verletzungen des Protokolls von Minsk durch Russland. Sie bezog sich auf Nato-Berichte über massive russische Truppenbewegungen.

