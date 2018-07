Wiesbaden (dpa) - Fahnder aus mehreren Bundesländern und Tschechien haben einen Rauschgiftring in Leipzig und Prag zerschlagen. Wie das Bundeskriminalamt mitteilte, wurde dabei eine große Menge einer Chemikalie zur Herstellung der Droge Crystal sichergestellt. Die Menge hätte gereicht, um Crystal im Wert von 184 Millionen Euro herzustellen. Die Ermittler durchsuchten in den letzten Tagen Wohn- und Geschäftsobjekte in Leipzig und nahmen mehrere Personen fest. Crystal macht schnell abhängig und ist extrem gefährlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.