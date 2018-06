Düsseldorf (dpa) - Kurz nach der Versteigerung zweier Warhol-Gemälde aus Nordrhein-Westfalen in New York hat Landes-Finanzminister Norbert Walter-Borjans den Verkauf gegen Kritik verteidigt. Die Bilder stammen aus dem Besitz des nordrhein-westfälischen Casinobetreibers Westspiel. In der Kulturszene war der Verkauf als "Tabubruch" scharf kritisiert worden. Der SPD-Politiker sagte dem Radiosender WDR2, Unternehmen im Eigentum den Landes müssten sich genauso verhalten wie andere Unternehmen. Die beiden Warhol-Bilder "Triple Elvis" und "Four Marlons" brachten bei Christie's zusammen 151,5 Millionen Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.