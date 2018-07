Beirut (AFP) Syrische Zivilisten sind einem Bericht von zwei Organisationen zufolge zunehmend in dem Bürgerkriegsland gefangen, weil das Ausland den Ansturm an Flüchtlingen nicht mehr bewältigen kann. Der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC) und das Internationale Flüchtlingskomitee (IRC) lobten in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht einerseits die "großzügige Gastfreundschaft" der Nachbarländer Libanon, Jordanien, Irak und Türkei. Diese hätten aber zunehmend Probleme, den Ansturm zu bewältigen und daher die Aufnahme von Flüchtlingen drastisch zurückfahren müssen, heißt es in dem Bericht mit dem Titel "No Escape" (Kein Fluchtweg).

