Berlin (dpa) - Zur Bambi-Verleihung in Berlin werden heute das dänische Kronprinzenpaar und zahlreiche Stars wie Uma Thurman, Helene Fischer und die Rockband U2 erwartet. Hubert Burda Media ehrt wieder Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen, Musik und Sport mit dem begehrten goldenen Rehkitz. Die dänische Kronprinzessin Mary bekommt einen Bambi in der Kategorie Charity, auch ihr Mann, Kronprinz Frederik, will zur Gala im Stage Theater kommen. Der Bambi wird zum 66. Mal verliehen.

