Amman (AFP) Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will am Donnerstag nach Amman reisen, um dort mit US-Außenminister John Kerry und dem jordanischen König Abdullah II. über die derzeitigen Spannungen in Nahost zu beraten. "Im Mittelpunkt ihrer Gespräche werden die Beruhigung der Lage und der Abbau der Spannungen in Jerusalem stehen", sagte Kerrys Sprecherin Marie Harf in Amman.

