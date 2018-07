Jerusalem (AFP) Palästinensische Bürgerrechtler werfen Israel vor, eine UN-Untersuchung möglicher Völkerrechtsverletzungen im Gaza-Krieg zu behindern. Vier palästinensische Menschenrechtsgruppen kritisierten in einer am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung, dass Israel den vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNHRC) ernannten Experten den Zutritt zu den Palästinensergebieten verweigere. Die israelische Regierung hatte am Mittwoch erklärt, sie werde nicht mit der von dem kanadischen Juristen William Schabas geleiteten Kommission kooperieren, weil diese parteiisch sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.