Jerusalem (AFP) Ein arabischer Abgeordneter, der mit Palästinensertuch ans Rednerpult der Knesset getreten ist, hat eine Welle der Empörung auf dem rechten Flügel des israelischen Parlaments ausgelöst. Wie israelische Zeitungen am Donnerstag berichteten, trug Basel Ghattas von der Balad-Partei am Vortag bei einem Redebeitrag um den Hals geschlungen die schwarz-weiß karierte Kefije, die in der gesamten arabischen Welt als Kopf- oder Halstuch verwendet wird.

