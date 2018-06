Istanbul (AFP) Der wegen seiner Größe und seiner Kosten umstrittene neue Palast des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara enthält nach Presseberichten einen zusätzlichen Wohntrakt mit weiteren 250 Zimmern. Die Residenz des Staatsoberhauptes werde in der Nähe des Palastes errichtet, erklärte die Ortsvorsitzende der türkischen Architektenkammer in Ankara, Tezcan Karakus Candan, nach Zeitungsberichten vom Donnerstag. Das Oppositionsblatt "Cumhuriyet" kritisierte, die tausend Zimmer des eigentlichen Palast-Komplexes seien für Erdogan wohl noch nicht genug.

