Washington (AFP) Angesichts geopolitischer Spannungen und unruhiger Finanzmärkte rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einem schwächeren Wachstum der Weltwirtschaft. In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht für den anstehenden Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer am Wochenende schraubte der IWF seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 3,4 auf 3,3 Prozent herunter. Für 2015 ging der Währungsfonds von einem Plus von 3,8 Prozent aus.

