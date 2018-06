New York (AFP) Ein New Yorker Polizist, der im Internet von Kannibalismus an Frauen fantasiert hatte, bleibt auf freiem Fuß. Nachdem ein Richter im Juli den Schuldspruch gegen Gilberto Valle aufgehoben hatte, wurde er am Mittwoch (Ortszeit) zu 21 Monaten Gefängnis und einem weiteren Jahr auf Bewährung verurteilt, weil er für seine sadistischen Frauenmordfantasien Polizeidateien genutzt hatte. Seine bereits in Haft verbrachten 21 Monate wurden auf die Strafe angerechnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.