Naypyidaw (AFP) US-Präsident Barack Obama hat bei einem Besuch in Myanmar "Rückschritte" bei den Menschenrechten in dem südostasiatischen Land kritisiert. "Der Fortschritt ist nicht so schnell, wie viele das gehofft hatten, als der Übergang vor vier Jahren begann", sagte Obama der Nachrichtenseite "The Irrawaddy" in einem Interview vor seinem Eintreffen in der Hauptstadt Naypyidaw am Mittwochabend. "In einigen Bereichen gab es eine Verlangsamung der Reformen und sogar einige Schritte zurück", sagte Obama und verwies auf Einschränkungen der Pressefreiheit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.