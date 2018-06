New York (AFP) US-Milliardär Warren Buffett kauft die weltweit bekannteste Batteriemarke Duracell. Buffett zahle 4,7 Milliarden Dollar (3,8 Milliarden Euro), teilte der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble am Donnerstag mit. Er wollte das Geschäft mit den Batterien schon länger loswerden; im Oktober hatte es geheißen, Duracell gehe an die Börse.

