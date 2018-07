Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus lässt im Vatikan drei Duschen für Obdachlose bauen. Das 77-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche habe angeordnet, eine öffentliche Toilettenanlage nahe dem Petersplatz entsprechend aufzurüsten, sagte Kurienerzbischof Konrad Krajewski, Chef des vatikanischen Almosenbüros, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Umbauarbeiten sollen demnach in der kommenden Woche beginnen. In zehn römischen Kirchengemeinden gebe es bereits ähnliche Projekte.

