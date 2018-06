Karlsruhe (AFP) Das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung gilt auch dann, wenn die mutmaßlichen Eltern bereits gestorben sind. Die Kinder haben daher Anspruch auf eine Exhumierung, wenn dies für einen DNA-Test zur Klärung der Vaterschaft notwendig ist, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe. Das über den Tod hinausreichende Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen trete demgegenüber zurück. (Az: XII ZB 20/14)

