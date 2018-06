Berlin (AFP) Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) befürchtet, dass einzelne Branchen den Mindestlohn mit Hilfe von Regelungen des Bundesfinanzministeriums umgehen könnten. In einer AFP am Freitag vorliegenden Stellungnahme zu einem Verordnungsentwurf des Ministeriums erklärte der DGB, dessen Sinn scheine "einzig und alleine in einer Förderung der Umgehung des Mindestlohns zu liegen". Mit der Verordnung will das Ministerium die Pflicht der Arbeitgeber zur Aufzeichnung von Arbeitszeiten lockern und den bürokratischen Aufwand verringern.

