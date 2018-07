Brüssel (AFP) Europas Finanzminister haben am Freitag ihre schwierigen Beratungen über die EU-Haushaltslage aufgenommen und befassen sich auch mit noch strittigen Punkten bei der Ratenzahlung Großbritanniens bei den Mitgliedsbeiträgen. Laut Diplomaten könnten die Gespräche bis spät in die Nacht dauern. Im Fall Großbritanniens steht ein Vorschlag der EU-Kommission zur Debatte, eine dieses Jahr fällige Nachzahlung Londons in Höhe von 2,1 Milliarden Euro erst bis September 2015 zu verlangen.

