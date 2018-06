Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrer Neuseeland-Reise einem kleinen Kiwi die Freiheit geschenkt. Das Babyfell von Whau sei sehr angenehm gewesen, sagte Merkel anschließend und ließ sich zu nahezu wissenschaftlichen Analysen über das "Fell, wie man so sagen möchte", hinreißen: "Es ist so eine Mischung aus einem Fell und einem Federkleid. Das ist also so etwas wie Federn, die ganz verteilt sind, ohne den zentralen Kern einer Feder zu besitzen", sagte sie nach Angaben der Bundesregierung am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Neuseelands Regierungschef John Key.

