Hamburg (AFP) Die Umweltorganisation Greenpeace will deutschlandweit gegen Gentechnik bei der Fast-Food-Kette McDonald's protestieren. Vor Filialen des US-Konzerns in 44 Städten, darunter Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart, seien am Samstag "Foto-Mitmachaktionen gegen Gentechnik" geplant, teilte Greenpeace am Freitag in Hamburg mit. Die Aktionen sollten Verbrauchern deutlich machen, was McDonald's ihnen verschweige.

