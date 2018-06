Genf (AFP) Der heraufziehende Winter bedroht nach Einschätzung von Hilfsorganisationen Millionen Flüchtlingskinder in Syrien und im Irak. Viele Kinder in der Region seien "schutzlos Kälte, Regen und Wind ausgesetzt", erklärte das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Freitag. Zahlreiche Bedürftige könnten jedoch "nicht erreicht werden, da sie entweder in schwer zugänglichen Konfliktgebieten leben oder weil nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen".

