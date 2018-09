Göttingen (AFP) Hunde, Katzen, Fische und andere Heimtiere bescheren der Wirtschaft und den Dienstleistern in Deutschland jährliche Umsätze von etwa 9,1 Milliarden Euro. Allein 3,7 Milliarden Euro geben die Tierbesitzer für Futter aus, wie eine am Freitag veröffentlichte Studie der Universität Göttingen zeigt. Etwas mehr als eine Milliarde Euro investieren Herrchen und Frauchen in Zubehör wie Halsbänder, Körbchen oder Kratzbäume. Immerhin 65 Millionen Umsatz machen auch die Tierfriseure.

