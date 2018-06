Leverkusen (AFP) In Leverkusen hat die Androhung eines Mannes, ein Wohnhaus in die Luft zu sprengen, für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Spezialkräfte der Polizei seien vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Köln. Anwohner im Umkreis von rund hundert Metern um das Haus wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Auch eine Schule musste geräumt werden.

