München (AFP) In der Affäre um angebliche Schmiergeldzahlungen bei Panzergeschäften mit dem griechischen Staat sind offenbar die Büros des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann (KMW) durchsucht worden. Die Razzia sei diese Woche von der Staatsanwaltschaft München I geleitet worden, berichtete der Rechercheverbund von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" am Freitag. Die Durchsuchung erfolgte demnach auch auf Bitte der Athener Staatsanwaltschaft, die im Zusammenhang mit dem 1,7 Milliarden Euro schweren Verkauf von Leopard-2-Panzern an Griechenland im vergangenen Jahrzehnt ebenfalls wegen Bestechung und Geldwäsche ermittelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.