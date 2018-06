Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat von Russland eine vollständige Umsetzung der Friedensvereinbarung für die Ukraine verlangt. Moskau und die prorussischen Separatisten müssten die im September in der weißrussischen Hauptstadt Minsk vereinbarten Friedenspläne "in vollem Umfang" befolgen, erklärte Merkel am Freitag gemeinsam mit dem neuseeländischen Premierminister John Key. Beide erwarteten von Russland und den Separatisten, "die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine uneingeschränkt zu respektieren". Ziel müsse sein, "die Gewalt zu beenden und eine nachhaltige politische Lösung zu finden".

