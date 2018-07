Paris (AFP) Der Forschungsroboter "Philae" hat auf dem Kometen Tschuri eine Bohrung vorgenommen - die Ergebnisse der Untersuchung werden die Erde aber womöglich nie erreichen. "Wir sind nicht sicher, ob 'Philae' ausreichend Energie hat, um die Daten zu übertragen", sagte Stephan Ulamec von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA am Freitag in Darmstadt. Die Batterie des Minilabors neigte sich am Freitag ihrem Ende zu. Solarzellen, die danach eigentlich einspringen sollten, bekamen nicht ausreichend Sonne ab, weil "Philae" anders als geplant im Schatten gelandet war.

