Berlin (AFP) Die SPD will sich nach der Lockerung des sogenannten Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern bei der Hochschulfinanzierung auch weiter für dessen Abschaffung in der Schulbildung einsetzen. SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi nannte die am Donnerstagabend im Bundestag beschlossene Grundgesetzänderung "einen ersten, wichtigen Schritt". Die SPD werde sich damit aber nicht zufrieden geben und sich weiter dafür einsetzen, "das Verbot auch für den Schulsektor aufzuheben", erklärte Fahimi am Freitag.

