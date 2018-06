München (AFP) Viele Menschen in Deutschland halten sich einer Umfrage zufolge für toleranter als die Gesellschaft als Ganzes. Wie die ARD am Freitag in München unter Berufung auf eine von ihr in Auftrag gegebene Untersuchung mitteilte, stufen sich 88 Prozent der über 14-Jährigen selbst als tolerant oder sogar sehr tolerant ein. Der Gesellschaft insgesamt billigen dies allerdings nur 55 Prozent zu.

