Berlin (AFP) Steuerzahlerbund und Steuerberaterverbände haben zurückhaltend auf die von den Finanzministern von Bund und Ländern entwickelten Ideen zum weiteren Ausbau des elektronischen Steuerverfahrens in Deutschland reagiert. Die Pläne seien grundsätzlich zu begrüßen, würden durch die dabei angedachte Automatisierung aber auch Gefahren bergen, teilten der Bund der Steuerzahler (BdST), der Deutsche Steuerberaterverband und die beiden Dachverbände der Lohnsteuerhilfeverbände BDL und NVL am Freitag in Berlin.

