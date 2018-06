Paris (AFP) Nach dem Tod eines Demonstranten in Frankreich, der von einer Polizeigranate getroffen worden war, hat Innenminister Bernard Cazeneuve ein Verbot der sogenannten offensiven Granaten angekündigt. Diese Munition habe einen jungen 21-Jährigen getötet und so etwas dürfe "sich nicht wiederholen", sagte er am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz. Daher habe er entschieden, dass diese Granaten bei Polizeieinsätzen nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Zugleich werde er die Vorgaben zum Einsatz von Tränengas verschärfen, sagte Cazeneuve.

