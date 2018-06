Paris (SID) - Der Afrika-Cup 2015 findet überraschend in Äquatorialguinea statt. Das teilte die Afrikanische Fußball-Konföderation CAF nach einem Treffen zwischen Landespräsident Teodoro Obiang und CAF-Präsident Issa Hayatou am Freitag mit.

"Zwei Monate vor Beginn die Organisation eines solchen Turniers zu übernehmen, dafür braucht es wahre Afrikaner", sagte Hayatou und dankte Obiang für die Bereitschaft.

Das kleine Land an der afrikanischen Westküste ist als Gastgeber der Endrunde (17. Januar bis 8. Februar) nun automatisch qualifiziert, dabei war es erst im Juli von der Qualifikation ausgeschlossen worden, weil in einem Play-off-Spiel ein nicht spielberechtigter Akteur aufgelaufen war.

Das Turnier soll in der Hauptstadt Malabo sowie in Bata, Mongomo und Ebebiyin ausgetragen werden. Die Auslosung findet am 3. Dezember in Malabo statt. Äquatorialguinea, das die Afrikameisterschaft bereits 2012 zusammen mit Gabun ausgerichtet hatte, ist rund 2500 km entfernt von Liberia, Sierra Leone und Guinea, wo seit Februar das Ebola-Fieber grasiert.

Am Dienstag war dem ursprünglichen Gastgeber Marokko die Ausrichtung des Turniers entzogen und das nordafrikanische Land für das Turnier disqualifiziert worden. Marokko hatte aufgrund der aktuellen Ebola-Epedemie wiederholt beim CAF um die Verschiebung des Wettbewerbs um ein Jahr auf 2016 gebeten.