Mailand (SID) - Der 18-malige italienische Fußball-Meister Inter Mailand hat sich von Coach Walter Mazzarri getrennt und Roberto Mancini als Nachfolger zurückgeholt. Das teilte der Klub am Freitag offiziell mit. Inter zog damit vor dem Derby gegen den AC Mailand am 23. November die Konsequenzen aus dem schwachen Saisonstart (Platz neun).

"Wir sind glücklich, dass wir Roberto Mancini wieder hier begrüßen können. Gemeinsam werden wir Inter wieder zu einem Top-Klub in Europa machen", sagte der indonesische Vereinspräsident Erick Thorir und betonte, dass es eine schwierige Entscheidung gewesen sei, Mazzarri zu suspendieren. "Wir danken Mazzarri für Engagement, Hingabe und Sachlichkeit, mit denen er den Klub in den vergangenen 17 Monaten geführt hat", hieß es in einem Inter-Statement.

Mazzarris hatte den Posten 2013 übernommen. Nun soll Mancini wieder für Erfolge sorgen. Er hatte Inter zwischen 2004 und 2008 zu drei Meistertiteln geführt und zuletzt Galatasaray Istanbul trainiert. Mancini soll einen Vertrag über zweieinhalb Jahre erhalten. Das Training am Freitag leitete noch der bisherige Co-Trainer und Ex-Nationalspieler Giuseppe Baresi.