Tiflis (AFP) Der frühere georgische Wirtschaftsminister Kacha Bendukidse, eine der prägenden Figuren der Unabhängigkeitsära nach dem Ende der Sowjetunion, ist tot. "Ein Staatsmann von historischer Bedeutung ist von uns gegangen", schrieb der im US-Exil lebende ehemalige Präsident Michail Saakaschwili am Freitag im Onlinenetzwerk Facebook. Ein Kollege Bendukidses an der Freien Universität Tiflis sagte der Nachrichtenagentur AFP, der 58-Jährige sei am Donnerstagabend überraschend während eines Aufenthalts in London gestorben.

