Canberra (AFP) Der britische Premierminister David Cameron hat Russland für den Fall einer weiteren Verschärfung der Krise in der Ukraine mit neuen Sanktionen gedroht. "Russlands Vorgehen in der Ukraine ist inakzeptabel", sagte Cameron am Freitag in der australischen Hauptstadt Canberra. "Wenn Russland die Lage weiterhin verschlimmert, könnten wir die Sanktionen verschärfen", fügte er hinzu. Im umgekehrten Fall sei aber auch eine Lockerung der Strafmaßnahmen möglich.

