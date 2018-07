London (AFP) Prinz William und seine Frau Kate werden im Dezember erstmals New York besuchen. Während ihrer US-Reise vom 7. bis 9. Dezember werde die Herzogin von Cambridge in New York bleiben, während ihr Mann am 8. Dezember in Washington an einer Konferenz der Weltbank zum Kampf gegen den illegalen Handel mit Wildtieren teilnehme, teilte der Pressedienst ihrer Londoner Residenz am Freitag mit. Den Angaben zufolge waren weder der Prinz noch seine Frau jemals in New York.

