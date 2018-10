Neu Delhi (AFP) Nach dem Tod von 13 Inderinnen bei einer Massensterilisierung hat die Regierung die umstrittene Praxis verteidigt. Das staatlich subventionierte Programm sehe keinerlei Zielvorgaben für Ärzte und örtliche Behörden vor, betonte am Freitag Gesundheitsminister Jagat Prakash Nadda in Neu Delhi. "Es ist ein zielmarkenfreies, freiwilliges und an die Nachfrage gekoppeltes Programm."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.