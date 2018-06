Brisbane (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich für den G20-Gipfel in Australien zu einem bilateralen Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel verabredet. "Wir haben ein Treffen geplant", sagte Putin der russischen Staatsagentur Tass. Putin sollte am Abend in Brisbane landen. Der Gipfel ist an diesem Samstag und Sonntag. Merkel hatte auf dem Weg nach Australien gesagt, dass sie ein Treffen mit Putin angesichts des blutigen Konflikts in der Ostukraine nicht ausschließe. Der Westen wirft Russland vor, die Separatisten mit Militär und Personal auszurüsten.

