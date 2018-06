Bagdad (AFP) Bei zwei Autobombenanschlägen in Bagdad sind am Freitag mindestens 17 Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. Die Explosionen ereigneten sich nahe einem Restaurant im Stadtteil Adhamijah sowie im Viertel Graiat am Tigris-Fluss, wie Sicherheitskräfte und Mediziner mitteilten. Zu den Anschlägen bekannte sich zunächst niemand.

