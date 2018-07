Berlin (dpa) - Der Bundestag berät heute über den besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch und unbefugten Nacktaufnahmen. Geplant ist eine Verschärfung des Sexualstrafrechts. Unter anderem soll sich künftig strafbar machen, wer Kinder und Jugendliche nackt ablichtet - mit dem Ziel, die Aufnahmen zu verkaufen oder in Tauschbörsen einzustellen. Die Gesetzespläne sollen an einigen Stellen Graubereiche und rechtliche Lücken beseitigen. Ein weiteres Vorhaben in dem Gesetzespaket: Sexualstraftaten sollen künftig später als bislang verjähren.

